Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства украинским спортсменом над флагом России

Москва, , 23:39 — REGNUM Факт надругательства над флагом Российской Федерации со стороны украинского спортсмена поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 26 февраля сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Флаг России Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что информация о факте надругательства над флагом России распространилась в СМИ. Инцидент произошёл в Турции, один из украинских футболистов увидел российский флаг на флагштоке, расположенном рядом с отелем, где происходили сборы спортивной команды. Спортсмен спустил флаг России, скомкал его и запихнул под трибуну.

Действия украинского спортсмена были запечатлены на видео и выложены в публичное пространство в интернете. При этом спортсмен прокомментировал видеозапись негативными комментариями, направленными в адрес России.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России.

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