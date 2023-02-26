Москва, 26 февраля, 2023, 23:39 — ИА Регнум. Факт надругательства над флагом Российской Федерации со стороны украинского спортсмена поручил расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 26 февраля сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Уточняется, что информация о факте надругательства над флагом России распространилась в СМИ. Инцидент произошёл в Турции, один из украинских футболистов увидел российский флаг на флагштоке, расположенном рядом с отелем, где происходили сборы спортивной команды. Спортсмен спустил флаг России, скомкал его и запихнул под трибуну.

Действия украинского спортсмена были запечатлены на видео и выложены в публичное пространство в Интернете. При этом спортсмен прокомментировал видеозапись негативными комментариями, направленными в адрес России.

Глава СК РФ Бастрыкин поручил расследовать данный факт, запросив необходимую информацию в Министерстве иностранных дел России.