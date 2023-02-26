Вашингтон, 26 февраля, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Украина в будущем вряд ли станет членом НАТО, заявила бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью телеканалу CBS News, показанном 26 февраля.

Кондолиза Райс

Вместе с тем, как считает экс-глава Госдепа, Киеву необходимо идти на договоренности в области безопасности. По словам Райс, украинская территория является «незащищенной частью» и «вакуумом» в Европе в отличие от стран Североатлантического альянса.

Экс-госсекретарь также отметила, что Украина и НАТО на деле уже являются «очень сильными союзниками», и такие отношения между ними сохранятся.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент Чехии Пётр Павел заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» по вступлению в НАТО. Он подчеркнул, что Киев соблюдает стандарты и защищает ценности Североатлантического альянса.