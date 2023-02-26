Посол России в Берлине считает передачу танков Leopard Украине чрезвычайно опасным шагом

Берлин, , 23:42 — REGNUM Решение правительства ФРГ о передаче танков Leopard Украине крайне опасно и способствует эскалации конфликта до нового уровня, заявил 26 февраля посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью порталу RT DE.

Танк Leopard 2 U.S. Army Europe

По мнению дипломата, такие действия германских властей позволили другим странам, в арсеналах которых есть это смертоносное оружие, передать его Украине. Тем самым была нарушена непреложная заповедь, являвшаяся одним из столпов внешней политики Германии на протяжении всех послевоенных десятилетий и запрещавшая поставки немецкого оружия в зоны конфликтов.

Это решение, считает посол, является крайне опасным, явно способствует эскалации конфликта до нового уровня и находится в прямом противоречии с заявлениями немецких политиков о том, что Германия не хочет становиться стороной конфликта.

«Подобные шаги Берлина де-факто означают отказ ФРГ от исторической ответственности перед нашим народом за ужасные и не имеющие срока давности преступления нацистов в Великой Отечественной войне. Сегодня не принято вспоминать, как благодарны были немцы нашему народу за освобождение Германии от национал-социализма, за примирение в послевоенный период и за германское единство, в котором наша страна также сыграла решающую роль», — сказал посол.

Напомним, что министерство обороны ФРГ намерено передать Украине 18 танков Leopard 2, находящихся на вооружении бундесвера.

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