В Таджикистане произошел сход лавины на автотрассу, погибли четыре человека

Душанбе, , 23:09 — REGNUM Сход лавины на 157-м км автотрассы Душанбе — Чанак в Таджикистане привел к гибели четверых человек, сообщает портал informburo. kz.

Лавина Scientif38

Инцидент произошел возле перевала Шахристан. В момент схода лавины люди находились в автомобиле. Трое человек погибли на месте.

Еще один пострадавший был доставлен в больницу Шахристанского района, где и скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля на склоне Чегета в Кабардино-Балкарии группа сноубордистов спровоцировала сход лавины. В результате происшествия погиб турист из Воронежа.