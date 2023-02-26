Каир, 26 февраля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Египетские власти призывают США ослабить антисирийские санкции, 26 февраля передал телеканал Al-Arabiya со ссылкой на свои источники.

Египет

По их информации, египетская сторона решила постепенно расширять отношения с Сирией и в ближайшие время направит свою делегацию в эту республику. Целью поездки станет координация сотрудничества двух стран по некоторым вопросам.

Основной темой, которую планируется обсудить на переговорах, станет безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля президенты Египта и Сирии Абедль Фаттах ас-Сиси и Башар Асад провели телефонный разговор. Египетский глава выразил сирийскому лидеру свои соболезнования в связи с гибелью людей из-за разрушительного землетрясения 6 февраля.