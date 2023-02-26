Митингующие в Мехико протестуют против реформ избирательной системы страны

Мехико, , 22:53 — REGNUM Десятки тысяч людей вышли на акцию протеста в центре Мехико, сообщает 26 февраля Associated Press.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Протестующие полностью заполнили главную площадь мексиканской столицы, на которой может поместиться 100 тыс. человек.

Недовольство собравшихся вызвала осуществлённая властями реформа избирательной системы страны. В соответствии с этой реформой будет урезано финансирование местных избирательных комиссий, уменьшена заработная плата их работников и сокращено обучение граждан, которые управляют избирательными участками и наблюдают за ними. Будут также снижены санкции для кандидатов, которые не сообщают о расходах на предвыборную кампанию.

Протестующие считают, что президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор хочет вернуть те времена, когда правительство полностью контролировало выборы. Они опасаются неправильного подсчёта голосов, перерасхода средств на избирательную кампанию и тактики давления на выборах, которые были распространены в Мексике до создания в 1990-х годах независимого избирательного органа.

Напомним, что Обрадор занимает пост главы государства с декабря 2018 года.

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