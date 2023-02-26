Демонстранты в Париже требовали отказа от поставок оружия Киеву и выхода Франции из НАТО

Париж, , 22:32 — REGNUM Несколько тысяч демонстрантов, требующих не поставлять французское оружие Украине и выступающих за выход Франции из НАТО, прошли маршем по французской столице, сообщает 26 февраля ТАСС,

Протест Nathan Keirn

Протестующие от станции метро «Порт-Руаяль» двинулись через Севастопольский бульвар в исторический центр города к Лувру. Возле Лувра часть манифестантов демонстративно разорвала плакаты с нарисованными на них флагами НАТО и Европейского союза.

Демонстранты также призывали к отставке французского президента, скандируя «Макрон, Байден, мы не хотим вашей войны!».

Количество протестующих составило около пяти тысяч человек.

Организатором акции являлся лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. По его словам, подобные демонстрации состоялись в 29 городах страны.

Филиппо подчеркнул, что с мнением людей, не желающих, чтобы их втянули в войну, придётся считаться.

Напомним, что Франция уже поставила киевскому режиму самоходные артиллерийские установки Caesar и зенитные ракетные комплексы Crotale. В ближайшее время ожидается прибытие на Украину колёсных танков AMX-10.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции состоялись акции в поддержку жителей Донбасса