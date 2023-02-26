Вашингтон, 26 февраля, 2023, 22:28 — ИА Регнум. Число погибших польских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, достигло 2,5 тысячи человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По его словам, их тела возвращены в Польшу и погребены там. Эксперт также утверждает, что всего в боях на Украине решили принять участие 20 тысяч польских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что под Кременную (ЛНР) переброшены польские наемники ВСУ. Среди них есть женщины.