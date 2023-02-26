Лондон, , 21:54 — REGNUM Футбольная команда «Манчестер Юнайтед» обыграла «Ньюкасл», победив в финале Кубка английской лиги. Матч проходил 26 февраля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Финал Кубка Английской футбольной лиги: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» © EPA/NEIL HALL/ТАСС

Авторами голов стали Каземиро на 33-й минуте и Маркус Рэшфорд на 39-й минуте. Ворота «Ньюкасл» защищал третий голкипер команды. Основного вратаря Ника Поуба дисквалифицировали ранее во время игры с «Ливерпулем», а второй вратарь Мартин Дубравка не мог участвовать в противостоянии «Манчестер Юнайтед», так как играл за эту команду, будучи арендован.

Стоит отметить, что «Манчестер Юнайтед» уже шестой раз получает Кубок английской лиги. Команда в следующий раз сыграет 1 марта на своём поле с «Вест Хэмом».