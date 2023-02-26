Погранкомитет Белоруссии опроверг информацию о перестрелке на границе с Украиной

Минск, , 21:50 — REGNUM На границе Белоруссии с Украиной никаких инцидентов с перестрелкой 25 февраля не происходило. Пограничные наряды огонь не открывали, а распространяемая в ряде экстремистских СМИ информация является ложной. Такой комментарий дали 26 февраля в Государственном пограничном комитете Белоруссии по поводу якобы имевшей место перестрелке на участке границы с Украиной.

Белорусско-украинская граница © Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Тиражируемая экстремистами информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких инцидентов с применением оружия не было, пограничные наряды огонь не открывали», — сказано в сообщении белорусского погранкомитета в телеграм-канале.

В ведомстве также посоветовали пользоваться официальными, проверенными источниками информации и не поддаваться провокациям и вбросам, в том числе из различных источников в сети интернет, которые распространяют фейки со ссылкой на украинские ресурсы.

Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на одном из участков границы Белоруссии и Украины ночью 25 февраля произошла перестрелка и будто бы был смертельно ранен украинский боец территориальной обороны.