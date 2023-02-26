Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2023, 21:34 — ИА Регнум. В Израиле принят закон о смертной казни для террористов. Об установлении этого наказания, которое вводится в целях обеспечения безопасности граждан страны, сообщил 26 февраля премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Сегодня в министерской комиссии по законодательству вместе с министром Бен-Гвиром мы приняли закон о смертной казни для террористов», — написал он в Twitter.

Как сказано в законе, смертная казнь грозит тому, чьи действия умышленно или из равнодушия приводят к смерти граждан Израиля. Также подчеркивается, что к таким действиям причисляются совершение убийств из расистских побуждений или ненависти к определенной категории населения.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранительные органы Израиля разыскивают неизвестных, обстрелявших автомобиль с двумя гражданами страны на Западном берегу реки Иордан. Несмотря на помощь медиков, молодые люди скончались.

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