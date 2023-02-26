Анкара, 26 февраля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. В Турции после ряда футбольных матчей, на которых со зрительских трибун прозвучали призывы к отставке властей, предложили проводить игры без участия зрителей. С такой инициативой выступил соратник президента страны Тайипа Эрдогана, лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели.

EPA/STR/ТАСС Футбольные фанаты

Он назвал выступления ряда болельщиков на матче «Фенербахче» — «Коньяспор», состоявшемся 25 февраля, проявлением неуважения к погибшим в землетрясении гражданам. Бахчели осудил политизацию в спорте и призвал руководство всех футбольных клубов принять меры к соблюдению порядка на играх.

«Необходимо, чтобы руководители всех ФК приняли неотложные необходимые шаги — чтобы матчи проходили без зрителей или с учетом необходимых мер предосторожности», — написал Бахчели в Twitter.

Ранее сообщалось, что в Турции на нескольких матчах футбольные болельщики скандировали призывы к правительству республики уйти в отставку. Фанаты таким образом демонстрировали недовольство принимаемыми властями мерами по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, в которых погибли более 44 тыс. человек.