Киев, 26 февраля, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский 26 февраля распорядился ввести в действие новые санкции против граждан России. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Сегодня есть новые решения нашего государства по поводу санкций против тех, кто причастен или помогает России», — написал Зеленский.

Он подписал три указа о вводе ограничений в отношении деятелей сферы спорта, которые якобы способствуют «агрессии». Кроме того, в санкционные списки внесли тех, кто помогает «структурам наёмников».

Напомним, 12 февраля Киев ввёл санкции против 200 человек, связанных с Россией. В список попал также украинский гражданин, директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.