Приштина, Сербия, 26 февраля, 2023, 21:20 — ИА Регнум. Италия, Франция и Германия направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу и премьер-министру Косова Альбину Курти с призывом скорей реализовать положения франко-германской концепции урегулирования спора о признании региона. Документ 26 февраля обнародовало косовское издание Koha Ditore.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Мы рассчитываем на то, что ваше руководство будет конструктивно стремиться к быстрому решению и реализации этого соглашения», — говорится в опубликованном письме.

Документ подписали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Лидеры стран также требуют от Белграда и Приштины для ускорения процесса подписать «рамочное соглашение», которое одобрил Европейский совет.

Напомним, ранее Вучич сообщил, что франко-германская концепция, которую ему представили, подразумевает в конечном итоге вхождение непризнанного Косова в ООН. Это фактически означает признание независимости автономного региона. Сербский лидер также отметил, что страну ставят перед выбором: реализовать концепцию или оказаться в изоляции.