В США подсчитали, что на помощь Киеву за год направили 77,5 млрд долларов

Вашингтон, , 20:51 — REGNUM В США подсчитали, в какую сумму вылилась поддержка Украины за прошлый год. Оказалось, что в общей сложности, включая военную поддержку, расходы Вашингтона составили 77,5 млрд долларов. Об этом пишет 26 февраля The Hill.

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«Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022 по январь 2023 года, — 77,5 млрд долларов», — сказано в публикации.

Из этой суммы 29,3 млрд долларов — это прямая военная помощь Вашингтона Киеву с начала спецоперации. Еще 45 млрд долларов выделены для преодоление гуманитарного кризиса, в том числе на восстановление экономики и обеспечение энергетической безопасности. Помимо этого, на гуманитарную поддержку беженцев на Украине и за её пределами было выделено еще 1,8 млрд долларов.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что, снабжая Украину оружием и оказывая финансовую поддержку на миллиарды долларов, коллективный Запад преследует собственные цели, а вовсе не стремится помочь Киеву.

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