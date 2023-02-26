В МИД Ирана заявили о намерении восстановить отношения с Саудовской Аравией

Тегеран, , 20:38 — REGNUM Тегеран готовится к проведению нового раунда переговоров с Эр-Риядом для восстановления отношений. Об этом, как передаёт 26 февраля иранское агентство Mehr, сообщил журналистам глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Хосейн Амир Абдоллахиян © Артем Геодакян/ТАСС

«Иран приветствует переговоры, сотрудничество и взаимодействие с Саудовской Аравией, мы добились прогресса в ходе предыдущих пяти раундов диалога и сейчас занимаемся организацией и подготовкой к новому раунду», — сказал Абдоллахиян.

По его мнению, сотрудничество Ирана с Саудовской Аравией пойдёт на пользу обеим сторонам, а также региону в целом.

Напомним, Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном в 2016 году, после того как были разгромлены посольство и консульство саудитов в Тегеране и Мешхеде. Нападения на дипведомства спровоцировала казнь в СА шиитского проповедника Нимр аль-Нимр и 46 его сторонников.

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