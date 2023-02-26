Грозный, 26 февраля, 2023, 20:21 — ИА Регнум. В Чечне предоставили право бесплатного проезда на общественном транспорте школьникам, которые учатся на пятерки. Для того чтобы воспользоваться своим правом, ученик должен продемонстрировать водителю автобуса свой дневник с оценками. Об этом сообщили в республиканском министерстве транспорта и связи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

По словам пресс-секретаря ведомства Заура Цицаева, инициатива направлена на поощрение школьников за успехи в учёбе и стимулирование достижения хороших результатов.

«Проезд для всех чеченских школьников на общественном транспорте станет бесплатным, если ученик покажет водителю оценку «пять» в дневнике. Таким образом мы хотим стимулировать подрастающее поколение учиться хорошо», — цитирует Цицаева ИА «Грозный Информ».

Отмечается, что школьники, имеющие пятерки по родному языку, могут воспользоваться бесплатным проездом дважды. Акция стартовала с 22 февраля и продлится до конца учебного года.