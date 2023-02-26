Вашингтон, 26 февраля, 2023, 20:01 — ИА Регнум. Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер спрогнозировал завершение украинского конфликта, назвав сроком его окончания октябрь 2023 года. До этого времени ВСУ будут полностью истощены, считает экс-военный. Свое мнение он высказал 26 февраля на Youtube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По его словам, «Украина не протянет в этом конфликте до конца лета». Уже к июлю у ВСУ закончатся боеприпасы, а в артиллерийской войне без снарядов армия Киева погибнет, заявил Риттер. При этом, по его словам, остатки украинской армии сдадутся или будут захвачены в плен.

Напомним, днем ранее американский эксперт Скотт Риттер назвал встречу президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве очередным шагом по укреплению имиджа Вашингтона, однако каких-то конкретных шагов по оказанию помощи Киеву она не подразумевает.

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