Иркутск, 26 февраля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Записавших видеообращение мобилизованных из Иркутской области переведут к новому месту ведения службы. Об этом в своём телеграм-канале написал глава области Игорь Кобзев.

Павел Бедняков/РИА Новости Игорь Кобзев

Губернатор пояснил, что в военной прокуратуре Минобороны РФ определили ответственного за работу с военнослужащими из Иркутской области.

«Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы», — написал Кобзев.

Напомним, ранее в социальных сетях появились кадры, на которых мобилизованные из Иркутской области пожаловались, что их отправляют на линию огня без поддержки артиллерии.