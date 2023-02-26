Анкара, , 19:56 — REGNUM Число обнаруженных в Турции погибших в ходе землетрясений выросло до 44 374 человек. Об этом 26 февраля сообщил журналистам глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передаёт издание Hürriyet.

Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция Дмитрий Сухов © ИА REGNUM

«Принимаются все меры для скорейшей нормализации жизни. К сожалению, мы потеряли 44 374 человека», — сказал в глава AFAD.

По его словам, в Турции продолжаются интенсивные работы по ремонту и строительству жилья. Для этого привлекли 230 тыс. человек. Спасательные работы продолжаются, но вместо 235 тыс. человек, которые ранее участвовали в них, осталось около 8 тыс. человек.

Напомним, по данным властей Турции, от землетрясений разрушились 6444 здания, пострадали более 49 тыс. человек.

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