Анкара, 26 февраля, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Число обнаруженных в Турции погибших в ходе землетрясений выросло до 44 374 человек. Об этом 26 февраля сообщил журналистам глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер, передаёт издание Hürriyet.

Дмитрий Сухов ИА REGNUM Последствия землетрясения в городе Хатай. Турция

«Принимаются все меры для скорейшей нормализации жизни. К сожалению, мы потеряли 44 374 человека», — сказал в глава AFAD.

По его словам, в Турции продолжаются интенсивные работы по ремонту и строительству жилья. Для этого привлекли 230 тыс. человек. Спасательные работы продолжаются, но вместо 235 тыс. человек, которые ранее участвовали в них, осталось около 8 тыс. человек.

Напомним, по данным властей Турции, от землетрясений разрушились 6444 здания, пострадали более 49 тыс. человек.