Вашингтон, 26 февраля, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Белый дом не имеет достаточно данных, чтобы дать чёткий ответ, что вызвало пандемию COVID-19. Об этом 26 февраля заявил на телеканале CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отреагировал на сообщение в СМИ о том, что в секретном докладе министерства энергетики США говорится о вероятной утечке из китайской биолаборатории. В ведомстве считают это высоко вероятным, но до конца не уверены. В Белом доме также не могут определиться.

«Прямо сейчас не существует определенного ответа о его происхождении», — сказал Салливан.

По его словам, президент США Джо Байден требует привлечь американские лаборатории, находящиеся под эгидой минэнергетики, к анализу ситуации, чтобы использовать все возможности получить ответы на вопросы о причинах пандемии.

Напомним, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в феврале заявил, что организация собирается продолжать исследования до тех пор, пока не будут выяснены причины появления SARS-CoV-2.