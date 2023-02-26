Вашингтон, 26 февраля, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Конфликт на Украине будет решен за столом переговоров. Об этом 26 февраля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

Michael Brochstein/Zuma/TASS Джейк Салливан

«Решение этого конфликта перейдет в дипломатическую плоскость», — сказал Салливан.

По его словам, США намерены усилить переговорные позиции Киева, передавая стране оружие и технику. Таким образом, США хотят предоставить Украине «козыри» для больших аргументов за столом переговоров.

При этом Джейк Салливан уклонился от ответа на вопрос, какова позиция Вашингтона по Крыму.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме решили, что Украина не нуждается в истребителях F-16.