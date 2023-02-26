Чеченская Республика, , 19:38 — REGNUM Чечня провела очередную благотворительную акцию по поддержке пострадавших от землетрясения жителей Сирии. По решению руководства Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в горные районы Сирийской Республики в провинции Тартус передана одежда, детское питание и другие предметы первой необходимости. Об этом 26 февраля в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Гуманитарная помощь для Сирии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, помощь оказана жителям пяти населенных пунктов. Местные жители с благодарностью приняли помощь из Чечни.

«От жителей Чеченской Республики и РОФ волонтёры передали пострадавшим семьям гуманитарный груз, состоящий из одежды, обуви, спальных комплектов, а также 1,6 тонны детского питания. Люди очень радушно встречают наших волонтёров, сопровождаемых конвоем Российского центра примирения враждующих сторон в САР», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что это не первая партия гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, которая направлена из Чечни. Двумя днями ранее сообщалось, что более 3500 человек в центре временного размещения в городе Латакия получили помощь в виде продовольствия и предметов первой необходимости. Всего было передано чеченским фондом около 30 тонн груза.