Эр-Рияд, 26 февраля, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Киев может рассчитывать на помощь от Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Читайте также: Зеленский рассказал о встрече с главой МИД Саудовской Аравии в Киеве

«Королевство прилагает все усилия, чтобы облегчить страдания украинцев. Мы сосредоточены на том, чтобы облегчить последствия гуманитарного кризиса на Украине», ― подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что король и наследный принц приняли решение направить Киеву гуманитарную помощь на сумму $410 млн.

«Королевство хочет, чтобы российско-украинский кризис был решён мирным путем. Со всеми сторонами продолжаем искать возможности урегулирования кризиса», ― добавил глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Это первый официальный визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипотношений в 1993 году.