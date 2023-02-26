Киев, 26 февраля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале 26 февраля.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фейсал бен Фархан Аль Сауд

Уточняется, что это первый официальный визит главы МИД королевства на Украину с момента установления дипотношений в 1993 году.

«Рассчитываю, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил с визитом Киев.