Курск, 26 февраля, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Боевики ВСУ в течение дня 26 февраля обстреливали населённые пункты в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Пострадавших и повреждений в населённых пунктах нет. Но из-за обстрелов прервана подача электроэнергии в село Алексеевка Глушковского района», — написал глава области.

Он сообщил, что в регионе начали срочный ремонт инфраструктуры.

Напомним, 25 февраля Старовойт сообщил, что с украинской стороны обстреляли село Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших не было, но были серьёзные последствия для строений населённого пункта.