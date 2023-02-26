Тель-Авив, Израиль, 26 февраля, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Комиссия правительства Израиля утвердила законопроект о введении в стране смертной казни для лиц, признанных террористами. Об этом 26 февраля сообщил в соцсети Twitter премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Он сообщил, что документ также согласовал министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир. По словам главы правительства, власти продолжат делать всё возможное, чтобы сдерживать террористов и обеспечить безопасность страны.

«Наш ответ терроризму — мощный удар по террору и укрепление наших корней в нашей стране», — написал Нетаньяху.

Ввести смертную казнь в Израиле предложил в январе Бен-Гвир. Он также выступил за упрощение процедуры получения разрешения на ношение оружия для граждан страны.