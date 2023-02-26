NYT: на Западе посоветовали Зеленскому подумать о переговорах с Россией

Вашингтон, , 19:08 — REGNUM В Америке считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сменить свою политику в отношении переговоров с Россией. Однако ему сложно, так как, по-видимому, он намерен бороться в Россией на поле боя. Такое мнение высказала эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, пишет The New York Times.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зеленскому советуют быть дипломатичным. <…> Но я думаю, что его инстинкт заключается в том, чтобы бороться на поле боя», — заявила эксперт.

По её словам, Зеленскому необходимо прислушаться к мнению стран, не присоединившихся к тем, кто осудил Россию. Также ему надо перестать выглядеть руководителем, который против любых переговоров.

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Напомним, на днях Владимир Зеленский вновь отверг возможность переговоров с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине.