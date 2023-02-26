Берлин, 26 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. На встрече канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского вопрос о возможных гарантиях безопасности со стороны НАТО Украине не был в центре внимания. Об этом 26 февраля сообщает агентство Reuters.

Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Читайте также: Польша требует от НАТО гарантий безопасности для Украины

Как заявил представитель правительства ФРГ, эта тема не обсуждалась в течении нескольких месяцев.

«На недавней встрече канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона с … Зеленским этот вопрос не играл никакой роли», ― подчеркнул источник.

Ранее по теме: Столтенберг: НАТО должно дать гарантии безопасности для Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен подготовить долгосрочные гарантии безопасности Украины после окончания конфликта.