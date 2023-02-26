Москва, 26 февраля, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Украинский военнослужащий Сергей Пивень, сдавшийся в плен во время боев за Соледар, рассказал «Известиям», как в Великобритании обучают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактике штурма и работе с разными видами оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам пленного, перед отправкой в Великобританию все кандидаты проходили отбор. В первую очередь учитывались физическая подготовка и состояние здоровья. Освоить курс подготовки помогали как местные, так и украинские переводчики. Обучение длилось три месяца.

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«Штурмы домов нам объясняли <…> учили стрельбе, также были уроки медицины и тактика боя», — сказал Пивень.

Кроме того, военнопленный рассказал, что в Великобританию добирались через Польшу. По его словам, все отобранные военные ВСУ перешли границу с Польшей, затем их отправили на логистическую базу, а оттуда они выехали в Великобританию.

Как ранее передавало ИА REGNUM, сотни украинских военнопленных готовы вступить в ряды батальона, сформированного в Донецкой Народной Республике.