Вашингтон, 26 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В США решили отложить рассмотрение вопроса поставок Киеву истребителей F-16, так как решили, что они пока не нужны. Об этом 26 февраля сообщил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Сейчас им нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией», — сказал представитель Белого дома.

По его словам, вопрос поставок истребителей относится к проблемам отдалённой перспективы. Салливан также сообщил, что президент США Джо Байден не собирается одобрить поставки самолётов в ближайшее время.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял об исчерпании у стран альянса вооружений для поставок на Украину. По его мнению, необходимо нарастить производство оружия и боеприпасов.