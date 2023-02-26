В Белом доме решили, что Киев не нуждается в истребителях F-16
Вашингтон, 26 февраля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В США решили отложить рассмотрение вопроса поставок Киеву истребителей F-16, так как решили, что они пока не нужны. Об этом 26 февраля сообщил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Сейчас им нужны танки, БМП, БТР, артиллерия, системы ПРО, чтобы украинские силы могли вернуть контроль над территорией», — сказал представитель Белого дома.
По его словам, вопрос поставок истребителей относится к проблемам отдалённой перспективы. Салливан также сообщил, что президент США Джо Байден не собирается одобрить поставки самолётов в ближайшее время.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял об исчерпании у стран альянса вооружений для поставок на Украину. По его мнению, необходимо нарастить производство оружия и боеприпасов.