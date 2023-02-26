Москва, 26 февраля, 2023, 18:37 — ИА Регнум. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тактическом окружении российскими военными Артёмовска. Об этом военкор написал в своем телеграм-канале.

РИА Новости Улицы Артемовска

Ссылаясь на неназванный источник, Поддубный пишет о невозможности провести эвакуацию оставшихся подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Фактически такую формулировку подтверждает положение дел на «земле», — говорится в сообщении.

Военкор отмечает, что ранее уже сообщалось о том, что у ВСУ осталась одна транспортная артерия для отхода. Она проходит через населенный пункт Хромово, и этот путь контролируют российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации вокруг Артёмовска. По его словам, для украинских войск она складывается неблагополучно.