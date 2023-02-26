Москва, 26 февраля, 2023, 18:44 — ИА Регнум. Размер автомобильной пробки в Москве на въезде в Лефортовский тоннель в сторону улицы Спартаковской вечером 26 февраля достиг одного километра. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Александр Вильф/РИА Новости Лефортовский тоннель

Загруженность трассы оценивается в семь баллов. Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на внешней стороне Третьего транспортного кольца движение открыто только по одной полосе из-за ДТП в тоннеле.

Напомним, в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с несколькими легковыми автомобилями и перевернулась. Данных о пострадавших нет.