Москва, , 18:26 — REGNUM Министерство обороны РФ рассказало о совершенном командиром разведывательного взвода капитаном Иваном Шушаковым подвиге. Он был награжден орденом Мужества за выполнение боевой задачи в зоне спецоперации. Его группе было приказано разведать ситуацию на опорном пункте ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ, пресс-служба которого разместила видео в своем телеграм-канале.

Капитан Иван Шушаков Цитата из видео: Для меня это долг — защищать Родину, интересы Родины. МО РФ. 2023. Россия

Как рассказал капитан, после проведения воздушной разведки с помощью беспилотников его бойцы выдвинулись к позициям противника. Им удалось занять опорный пункт и взять в плен восемь военных ВСУ.

По словам Ивана Шушакова, он корректировал работу миномета, а в это время батальон смог продвинуться вперед и раненые товарищи смогли отойти назад для эвакуации. Как отметил участник спецоперации, его задачей было сохранить жизни товарищам и мирным гражданам.

«Для меня это долг — защищать Родину, интересы Родины», — заявил военный.