Хельсинки, , 18:24 — REGNUM Телекоммуникационная корпорация Nokia 26 февраля представила новый логотип, говорится в сообщении, размещенном на сайте финской компании.

Телекоммуникационная корпорация Nokia © Zuma/TASS

Глава компании Пекка Лундмарк рассказал, что Nokia стремится повышать производительность, устойчивость и доступность.

«Мы делимся нашей обновленной стратегией», — сказал Лундмарк.

По словам главы компании, новый логотип Nokia состоит из пяти форм, образующих название компании, а привычный пользователям синий цвет старого логотипа заменили на диапазон цветов. Новый логотип, по данным корпорации, отражает энергичность, динамичность и современность Nokia.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года генеральный директор «Мегафона» Хачатур Помбухчан заявил, что Nokia получила экспортную лицензию на поставку телекоммуникационного оборудования в РФ.