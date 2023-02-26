Астрахань, , 18:10 — REGNUM В Астраханской области сели на мель два сухогруза. Один из них получил при этом повреждения. По факту инцидента организована проверка Астраханского следственного отдела на транспорте. Об этом 26 февраля сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Порт Астрахань Alexxx1979

В областном управлении МЧС сообщили подробности происшествия. По данным ведомства, оно произошло на 170-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала. На мель сели теплоход «Назмехр», который перевозил около полутора тысяч тонн соли и шесть грузовых автомобилей, и теплоход «Тиам», который в момент происшествия был без груза.

Повреждения были причинены в момент инцидента теплоходу «Назмехр». У него произошла пробоина корпуса. В ходе происшествия экипажи обои судов не пострадали, информации о загрязнении акватории нет. Судоходство в зоне аварии не нарушено.