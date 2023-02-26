Мелитополь, , 18:08 — REGNUM Поступила оперативная информация, что ВСУ перебрасывают отряды к украино-приднестровской границе. Об этом 26 февраля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», — сказал Рогов.

По его словам, это является подтверждением того, что зону СВО нужно расширять до Одесской области, на которую приходится львиная доля границы Украины с Приднестровьем.

Напомним, ранее о скоплении живой силы и техники ВСУ возле границы с Приднестровьем сообщили в Минобороны России. В российском ведомстве подчеркнули, что готовы отреагировать, если Киев устроит военную провокацию. В приднестровских телеграм-каналах распространяют якобы копию секретного приказа минобороны Украины о переброске боеприпасов в село Кучурган, граничащее с Приднестровьем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии назвали «спекуляциями» заявления о вступлении страны в НАТО