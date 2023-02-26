Патриарх Кирилл назвал Донбасс «форпостом» русского мира
Москва, 26 февраля 2023, 17:59 — REGNUM Молодежь Донбасса должна стать носителем мировоззрения о единстве региона с Россией. Об этом 26 февраля заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя на встрече с участниками детских делегаций Донбасса.
«Донбасс сегодня — это форпост русского мира», — сказал патриарх.
Глава РПЦ также хотел бы, чтобы молодежь Донбасса понимала, что идет справедливая борьба за общее историческое наследие. Патриарх Кирилл также подчеркнул, что замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила противнику осуществить намеченные планы.
Напомним, в рамках гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха» в храм Христа Спасителя 26 февраля приехали 190 детей.