Москва, , 17:59 — REGNUM Молодежь Донбасса должна стать носителем мировоззрения о единстве региона с Россией. Об этом 26 февраля заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя на встрече с участниками детских делегаций Донбасса.

Донбасс — сердце России. Советский плакат

«Донбасс сегодня — это форпост русского мира», — сказал патриарх.

Патриарх Кирилл Алексей Колчин © ИА REGNUM

Глава РПЦ также хотел бы, чтобы молодежь Донбасса понимала, что идет справедливая борьба за общее историческое наследие. Патриарх Кирилл также подчеркнул, что замечательно, что Россия встала за защиту интересов Донбасса и не разрешила противнику осуществить намеченные планы.

Напомним, в рамках гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха» в храм Христа Спасителя 26 февраля приехали 190 детей.