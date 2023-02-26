Ростов-на-Дону, 26 февраля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Трое подростков, госпитализированных в больницу после смертельной автоаварии, виновником которой стал несовершеннолетний, находятся в тяжелом состоянии. Об этом 26 февраля сообщили в минздраве Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

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«Госпитализированы трое. Состояние тяжёлое», ― уточнили в беседе с ТАСС в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария в Ростове-на-Дону произошла около часа ночи 26 февраля. На улице Каскадной находящийся за рулём автомобиля Ford Focus несовершеннолетний водитель не справился с управлением и врезался в дерево. В машине находилось ещё четверо подростков 15–16 лет. Один из них погиб, остальные с травмами были доставлены в больницу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённом лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами.