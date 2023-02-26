Париж, , 17:55 — REGNUM На юге Франции введены ограничения на потребление воды. Они распространяются на четыре департамента. Причиной такого решения властей стал дефицит воды из-за засухи. Об этом сообщил министр экологического перехода и территориального единства Кристоф Бешу.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ограничения введены в четырех департаментах: Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи. <…> На местном уровне все, включая фермеров, должны снизить забор воды на 50%», — цитирует министра 26 февраля газета Le Journal du Dimanche.

Как отметил Кристоф Бешу, в департаменте Восточные Пиренеи запрещено местным жителям в том числе мыть автомобили, поливать газоны и наполнять водой личные бассейны. Ограничение на эти действия введены до 30 апреля.

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Как сообщалось ранее, в августе 2022 года во Франции из-за засухи были введены ограничения на потребления воды в девяти муниципалитетах в Варе и в других регионах страны.