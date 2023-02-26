Киев, , 17:54 — REGNUM В ближайшую сотню лет Украине не примириться с Россией, заявил 26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Focus.

Денис Шмыгаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Примирение, сотрудничество? Нет, не в ближайшие 100 лет», — заявляет Шмыгаль.

По словам украинского чиновника, Москва «должна сначала измениться». Он пояснил, что в Киеве ждут, что Россия станет «демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

Что касается боевых действий, украинский народ, уверен Шмыгаль, готов «бороться за свободу и независимость». Однако Киеву необходима в этом отношении поддержка со стороны «международных политиков», причём «столько, сколько потребуется».

Напомним, вопрос сотрудничества с Киевом официальная Москва не поднимает. Сейчас актуальными являются задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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