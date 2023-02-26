Великий Новгород, 26 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Число столкнувшихся автомобилей, попавших в аварию на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 41, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УМВД России по Новгородской области/РИА Новости ДТП в Новгородской области

По данным ведомства, в результате массового дорожно-транспортного происшествия (ДТП) число пострадавших выросло до 14 человек, ещё 5 человек госпитализированы с сотрясением головного мозга, включая 4 детей.

«У госпитализированных — сотрясение головного мозга. Девять человек отказались от госпитализации», — сообщили в пресс-службе.

Прокуратурой Новгородской области организована проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля на 502-м километре СПАД М-11 «Нева» произошло столкновение двух грузовых автомобилей, в которые затем врезалось несколько легковых. По ранее полученной информации, число столкнувшихся на трассе автомобилей составляло 32.