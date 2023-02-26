Вашингтон, 26 февраля, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов пока не получили данных, что руководство Китая приняло решение поставлять вооружение России. Об этом 26 февраля сообщил не телеканале CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Белый дом

«Мы не видели, чтобы они это делали. Мы не считаем, что они приняли окончательное решение на данный счет», — сказал представитель Белого дома.

Ранее замначальника главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий также сообщил, что у Киева нет подтверждений, что России поставляют вооружение из КНР.

Стоит отметить, в странах Запада около недели заявляют, что Пекин и Москва якобы ведут переговоры о поставках оружия в РФ. Китаю угрожают, что в случае положительного решения по данному вопросу он перейдёт «красные линии».