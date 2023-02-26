Грузовой поезд в Якутии столкнулся с большегрузом, перевозившим дизельное топливо

Республика Саха (Якутия), , 17:45 — REGNUM Грузовой состав и грузовой автомобиль столкнулись в Якутии. Большегруз перевозил дизельное топливо, при этом в ходе инцидента его разлива не произошло, сообщили 26 февраля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Грузовой поезд © Александр Кряжев/РИА Новости

Уточняется, что грузовой состав во время столкновения состоял из 51 вагона, которые были пустыми. Он шел со станции «Нижний Бестях» по направлению к станции «Томмот». Автомобиль Volvo перевозил 35 тонн дизельного топлива. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на 419-м километре участка железной дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях.

По данным СК по региону, пострадавших при инциденте нет, также не допущено задержки поездов на этом участке дороги.

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Ранее сообщалось о том, что 25 февраля грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Северная Каролина.