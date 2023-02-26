В Якутии столкнулись поезд и грузовик с дизельным топливом
Грузовой поезд в Якутии столкнулся с большегрузом, перевозившим дизельное топливо
Якутия, 26 февраля, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Грузовой состав и грузовой автомобиль столкнулись в Якутии. Большегруз перевозил дизельное топливо, при этом в ходе инцидента его разлива не произошло, сообщили 26 февраля в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Уточняется, что грузовой состав во время столкновения состоял из 51 вагона, которые были пустыми. Он шел со станции «Нижний Бестях» по направлению к станции «Томмот». Автомобиль Volvo перевозил 35 тонн дизельного топлива. Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде на 419-м километре участка железной дороги Беркакит — Томмот — Нижний Бестях.
По данным СК по региону, пострадавших при инциденте нет, также не допущено задержки поездов на этом участке дороги.
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Ранее сообщалось о том, что 25 февраля грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в американском штате Северная Каролина.