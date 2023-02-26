Санкт-Петербург, 26 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия заявил, что недавний расистский инцидент, произошедший в матче Кубка России «Волга» — «Зенит», никак не повлияет на будущее Малкома и Клаудиньо в России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Клаудиньо

«Нет, Малком и Клаудиньо останутся в «Зените». К сожалению, в мире есть много людей-расистов», — цитирует Гарсию издание «РБ Спорт» 26 февраля.

Напомним, что упомянутый инцидент произошел вчера, 25 февраля, во время матча ¼ финала ФОНБЕТ Кубка России 2022/23 «Волга» (Ульяновск) — «Зенит» (Санкт-Петербург). Во время игры один из фанатов бросил банан в сторону игрока «сине-бело-голубых» Вендела.

Ранее сообщалось, что полиция начала розыск фаната, бросившего банан в сторону бразильского полузащитника «Зенита» Вендела.