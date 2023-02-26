Салливан заявил, что Байден исключил необходимость поставок истребителей Киеву прямо сейчас

Вашингтон, , 17:44 — REGNUM На данный момент вооружённым формированиям Украины не нужны американские истребители F-16, и вопрос о возможности их поставок будет рассматриваться позднее. Об этом 26 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Салливан, Вашингтон внимательно изучает потребности Киева в оружии, и в данный момент вооружённым формированиям Украины нужны танки, БМП, бронетранспортёры, артиллерия и системы противоракетной обороны, чтобы они смогли попытаться отвоевать освобождённые Россией территории.

«F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сказал он.

«Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — уточнил помощник американского лидера по национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент вооружённые формирования Украины ещё не получили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства США Patriot.

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