Вашингтон, 26 февраля, 2023, 17:44 — ИА Регнум. На данный момент вооружённым формированиям Украины не нужны американские истребители F-16, и вопрос о возможности их поставок будет рассматриваться позднее. Об этом 26 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как отметил Салливан, Вашингтон внимательно изучает потребности Киева в оружии, и в данный момент вооружённым формированиям Украины нужны танки, БМП, бронетранспортёры, артиллерия и системы противоракетной обороны, чтобы они смогли попытаться отвоевать освобождённые Россией территории.

«F-16 — это вопрос более отдаленной перспективы», — сказал он.

«Как сказал президент [США Джо] Байден, пока он этого делать не будет», — уточнил помощник американского лидера по национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что на данный момент вооружённые формирования Украины ещё не получили зенитные ракетные комплексы (ЗРК) производства США Patriot.